شروط فتح الطيران المصري السعودي للسماح للمصريين بالذهاب والعودة بدون ترانزيت وموعده

شروط فتح الطيران المصري السعودي ، كثرت عمليات البحث بين المواطنين في كل مكان لمعرفة الموعد المحدد الذي سيتم من خلاله فتح الطيران بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى الشروط التي سيتم تطبيقها من أجل السماح للمصريين بالذهاب والعودة دون أن يضطرون إلى عمل ترانزيت في أماكن معينة، وأيضًا تفاصيل بدء رحلات العمرة للمصريين بشكل طبيعي بدون حظر، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المواطنين الذين حصلوا على جرعة كورونا الاولى والثانية والمقومين بها حوالي 70 % من المواطنين، وتهدف المملكة إلى حصول جميع المواطنين على اللقاح لفتح الطيران بشكل طبيعي بصورة تدريجية.

شروط فتح الطيران المصري السعودي

أوضحت شركة مصر للطيران أنه هناك عدد من الشروط التي لابد من إتباعها بعد تطبيق فتح الطيران السعودي للسفر من وإلى المملكة، حيث أنه سيتم عمل فحص كورونا لجميع الأشخاص ممن يفوق عمرها ثماني سنوات، وذلك قبل السفر ب 72 ساعة، ويكون الفحص لجميع المواطنين المسافرين ماعدا السعوديين، على أن يتم عمل حجر صحي للفئات المسافرة لمدة سبعة أيام مرة أخرى وبعدها فحص كورونا أخر، للتأكد 100 % كم سلامتهم منعًا للاختلاط وحدوث العدوى.

الفئات المستثناه من السفر للسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية في بيان لها وجود عدد من الفئات المستثناه من السفر إليها عن طريق الترانزيت، وهما المصريين الذين لم يحصلوا على الجرعات المتكاملة من الوباء قبل مغادرة البلاد، ولكن يمكن السماح للدبلوماسيين والطاقم الطبي ممن حصلوا على اللقاح بدخل الأراضي السعودية، ومازالت الإجراءات تتم بين البلدين من أجل السماح لكافة المصريين بالدخول إلى الأراضي السعودية دون شروط، علمًا بأنه في الفترة الحالية يخضع جميع المواطنين إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد عمل تحليل الكورونا مجددًا.

قرارات السفر من مصر للسعودية

حددت السلطات السعودية قرارات جديدة بشأن رفع القيود على القدوم المباشر إلى المملكة للمواطنين الذين قد تلقوا جرعات لقاح كورونا داخل المملكة، على أن يضم القرار بالعودة ثماني دول من المحظورة للسفر إلى المملكة من بينها مصر، لبنان، تركيا، الأرجنتين، البرازيل، اندونيسيا، جنوب إفريقيا، باكستان، الهند، بعد اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.