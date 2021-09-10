Saudi Aramco اسعار البنزين فى السعودية اليوم وفقاً تحديث شهر  سبتمبر 2021 من أرامكو في جميع محطات الوقود والطاقة

أسعار البنزين في السعودية اليوم يهتم الكثير من الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية بشكل عام بالتعرف على أسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بتحديد أسعار البنزين في السعودية، وكانت اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية في جميع أنحائها قد شهدت ثباتا خلال الفترة الماضية في الأسعار، وتعد أسعار البنزين من الأسعار المتغيرة التي قد تشهد ارتفاع وانخفاض بشكلٍ دوري تبعا للكثير من العوامل التي تؤثر على الأسعار محليا وعالميا، وسوف نوضح من خلال هذا المقال أسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر التي تم الإعلان عنها وتثبيتها رسميا من قبل الحكومة السعودية خلال الأيام الأخيرة.

أسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2021

شهدت أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية للفئات المختلفة من بنزين 91 وبنزين 95 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ثبات فلم تشهد ارتفاع او انخفاض، وذلك تبعا لما أعلنته الحكومة السعودية خلال الأيام الأخيرة بشأن أسعار المنتخبات البترولية في السعودية بشكل عام، حيث يتم إجراء مراجعة دورية لأسعار البنزين بشكل شهري قبل أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة، ولكن شهدت أسعار شهر سبتمبر الجاري ثبات مقارنة بالأسعار الخاصة بشهر أغسطس الماضي يمكن مراجعة الأسعار البنزين الجديد في السعودية عبر موقع أرامكو .

أسعار البنزين في السعودية اليوم

أسعار البنزين اليوم في السعودية وتبعا لما تم الإعلان عنه بشأن أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر الجاري والتي شهدت ثبات كبير، فنجد ان أسعار البنزين في جميع محطات البترول في السعودية لشهر سبتمبر الجاري جاءت على النحو التالي.

سعر لتر بنزين 91 في السعودية اليوم على نحو 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 في السعودية اليوم على نحو 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل اليوم في السعودية جاء على نحو 0.52 ريال سعودي.

أما عن سعر الكيروسين هذا الشهر فقد بلغ 0.70 ريال سعودي.

هذا وبعد ان تم تثبيت أسعار البنزين فى السعودية منذ شهير بالأمر الملكي على ان تتحمل الدولة أي زياده فى أسعار البنزين فان الأسعار حتى الن ثابته في محطات الوقود ولكن ما زلنا فى انتظار اعلان شركة ارامكوا السعودية خلال الساعات التالية.