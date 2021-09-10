شروط ترقية شاغلي الوظائف التعليمية للمعلم الممارس والخبير

شروط ترقية شاغلي الوظائف التعليمية عبارة عن مجموعة من الضوابط وفرتها وزارة التعليم السعودية وذلك في إطار رتب المعلمين الجديدة أو لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في المملكة، ودعت إلى ضرورة الاطلاع عليها وكذلك معرفة طرق الاستعلام عن موعد ترقيات المعلمين والمعلمات من خلال الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني أحد المنصات التعليمية المتميزة.

شروط ترقية شاغلي الوظائف التعليمية

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المعلم ليتأهل للترقية من وظيفة إلى أخرى وتختلف تلك الشروط من درجة وظيفية إلى أخري كما يلي:

يجب أن يكون المعلم من الحاصلين على شهادة جامعية.

أن لا تقل مدة بقاء المعلم في الرتبة الحالية عن 6 أعوام.

يجب أن يكون لدى المعلم رخصة مهنية.

أن يحصل المعلم على الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني.

أن يكون المعلم من الحاصلين على تقدير جيد جدًا خلال آخر ثلاث سنوات من مدة العمل.

ترقية الموظف من معلم إلى معلم ممارسترقية الموظف من معلم ممارس إلى معلم متقدم

في حالة حصول المعلم على شهادة البكالوريوس فقط فيجب أن تتوافر لديه الشروط التالية للترقية إلى معلم متقدم:

أن يكون من الحاصلين على الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني، بالإضافة إلى حصوله على تقدير جيد جدًا في آخر ثلاثة سنوات.

أن يمضي على الأقل 6 سنوات برتبة معلم ممارس.

أن يكون لدى المعلم الرخصة المهنية.

أما في حالة حملة الماجستير فتختلف الشروط لتكون مدة بقاء المعلم في الدرجة الوظيفية هي 5 سنوات فقط، وأما في حالة حصول الموظف على الدكتوراه فيمضي الموظف فقط 4 سنوات في الدرجة الوظيفية، مع ضرورة توافر كافة الشروط الأخرى للترقية في جميع الحالات.

ترقية الموظف من معلم متقدم إلى معلم خبير

لا يوجد اختلاف في شروط الترقية عن الشروط المقررة في ترقية المعلم من ممارس إلى متقدم ألا في حالة واحدة وهي كون المدرس من المتميزين فيمكن أن يستثنى بذلك من شرط المدة المقررة في الدرجة الوظيفية لتصل إلى سنتين فقط في بعض الأحيان حسب المعايير التي تراها الوزارة.