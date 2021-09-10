طريقة الاستعلام عن موعد ترقيات المعلمين والمعلمات نظام فارس

الاستعلام عن موعد ترقيات المعلمين والمعلمات واحد من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة التعليم لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة، وذلك من أجل التسهيل عليهم، فيمكنهم الاطلاع على كشوف ترقيات المعلمين 2021 عند دخول نظام فارس الإلكتروني وهو أحد الأنظمة المستحدثة التي تقدم من خلاله العديد من الخدمات التعليمية الإلكترونية، من بينها أسماء ترقيات المعلمين 2021، وقد وفرت الوزارة أيضًا شروط ترقية شاغلي الوظائف التعليمية 2021.

الاستعلام عن موعد ترقيات المعلمين والمعلمات

قامت وزارة التعلم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد ترقيات المعلمين والمعلمات والذي يشمل كل من الموظفين الإداريين وكذلك المعلمين ومن المقرر أن يتم ترقية الموظفين وفقًا الأسس التي تم وضعها حديثًا من قبل الوزارة والتي تشمل عدد سنوات الخدمة في الدرجة الوظيفية وكذلك الخبرة الوظيفية لكل معلم وإداري.

على أن يكون فتح باب الترقية بدءً من 26 من شهر صفر المقبل، وينتهي رسميًا خلال اليوم الثامن من شهر ربيع الأول وذلك لمن حصل رسميا على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمين وفق اللوائح التي نظمتها هيئة التقويم والتدريب بالدولة والتي يتم التسجيل فيها وإصدارها عقب سداد قيمة الرسوم، وذلك للاختبار العام والتخصصي.

وقد أتاحت وزارة التعليم بالمملكة إمكانية الاستعلام عن ترقيات كل من الإداريين والمعلمين من خلال نظام فارس الإلكتروني وذلك تخفيفًا على الأفراد ولمنع إهدار الوقت والمجهود في حالة الذهاب إلى مقر الوزارة، ويتم الاستعلام من خلال نظام فارس عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لنظام فارس.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به وكذلك رمز التحقق الموجود بالصفحة، ومن ثم الضغط على كلمة دخول.

التوجه بعد ذلك إلى قائمة الخدمة الذاتية ومن ثم يقوم المستخدم بالموافقة على الترقية.

الضغط بعد ذلك على خانة إظهار الإقرار.

بعد ذلك يطلب الموقع من المستخدم كتابة الرقم التعريفي له، ويتعين على المستخدم بعد كتابة الرقم الضغط على كلمة استعلام.

بمجرد الضغط على كلمة استعلام يتم فتح صفحة جديدة يظهر بها القرار الخاص بترقية المعلم.

سلم رواتب المعلمين والمعلمات 1443

أشارت وزارة التعليم أن رواتب المعلمين تبدأ من مبلغ 5200 وهذه المبلغ موجه لمن حصلوا على المستوى الأول، وفي المقابل أصدرت قرارًا بأن يحصل المعلمين الخبراء على مبلغ 12650 ريال سعودي، وفي الدرجة المتوسطة، وهي درجة المعلمين المتقدمين، فيحصلون على قيمة لا تقل عن 9950 ريال سعودي.

ونجد بعد ذلك أن أصحاب الدرجات الثانية في المملكة يحصلون على قيمة لا تقل عن 5500 ريال سعودي، وعندما يبلغ المعلمين درجة الممارسين فإنه يتقاضون في هذه الحالة قيمة لا تقل عن 8070 ريال سعودي، ويمكن التعرف على المزيد من سلم الرواتب وقيمة الرواتب بناءً على الدرجات الوظيفية من خلال دخول نظام فارس.