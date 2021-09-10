“عاجل” تمديد الاقامة وتأشيرات الخروج العودة آليًا 25 ذو القعدة عام 1443 هـ

اصدر معالي وزير المالية في المملكة العربية السعودية تمديدا لصلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات العودة والخروج , ويتم هذا التمديد الكترونيا دون الحاجه لاتمام عملية رسوم او اي اجراء مادي , وهذه الامدادات تأتي تبعا لتعليمات الملك سليمان بن عبد العزيز آل سعود الملقب بخدام الحرمين الشريفين , والجدير بالذكر ان صلاحية امداد الاقامة تأتي للوافدين المتواجدون خارج المملكة العربية السعودية , وجاءت صلاحية الامدادات حتي يوم 25 من ذو القعدة عام 1443 هـ وهذا بالتاريخ الهجري الموافق ليوم 30 من شهر نوفمبر لعام 2021م .

اسباب صدور تمديد الاقامة وتأشيرات الخروج آليًا

والسبب الذي دفع معالي وزير المالية في اتخاذ هذا القرار هوا اعتبارة جزء من الاجراءات الاحترازية الواجب علي المملكة اتخاذها حفاظا علي سلامة شعوبها من فيروس كورونا العالمي المنتشر مؤخرا ونظرا لجهود الدولة في العديد نن الخدمات فقد اعتبرت هذا التمديد استكمالا للمجهودات المستمرة التي بادرت بها المملكة العربية السعودية للحد من اخطار فيروس كورونا المستجد covid-19 , وبالاضافة الي بحثهم عن طرق تقدم الاقتصاد فقد وجدو هذه المبادرة تساعد علي تخفيف الاثار الاقتصادية والاثار المالية .

مدة تمديد صلاحية التأشيرات

اكد مركز المعلومات الوطني علي ان طريقة تديد التأشيرات والزيارات الخاصة بالعودة والخروج سوف يكون تجديد الي دون اللولوج الى مركز إدارات الجوازات للمراجعة حيث ان العملية سوف تتم الكترونيا وجاءت صلاحية التديد للدخول والخروج والزيارة كالاتي :-

تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة للموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها بسبب كورونا حتي تاريخ 25 من ذو القعدة عام 1443 هـ تحديدا في 30 من شهر نوفمبر لعام 2021م .

تمم صلاحية الزيارة للذين يعوق عليهم العودة بسبب جائحة كورونا حتي يوم 25 من ذو القعدة عام 1443 هـ و 30 من شهر نوفمبر 2021م

وتأتي هذه المبادرة من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يعد رئيس مجلس الوزراء ويضا القاعد الاعلي لكل القوات المسحلة , بالاضافة لكونة الحاكم رقم 21 من اسرة ال سعود حفظها الله , ويعد الابن 25 من ابناء الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن ال سعود , وتعد هذه المبادرة من الخاكم الجليل سلمان بن عبد العزيز آل سعود واحدة من افضل المبادرات التي تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية متمنيين لهم دوام التقدم والرقي