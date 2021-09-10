جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان

دوت الخليج :- عين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة، الاعلامي جورج قرداحي كوزير للاعلام في حكومته.

وقرداحي إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميًا. قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها "من سيربح المليون"، والمسامح كريم.

ووُلد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون، قضاء كسروان، لبنان، في الأول من أيار 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

بدأ الإعلامي جورج قرداحي حياته في لبنان في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة حبل لبنان، حيث درس العلوم السياسية والقانون في الجامعة اللبنانية، ولكن توجهه كان مختلفًا، حيث بدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا.

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتمامًا خاصًا بدراسة ثقافة الأدب العربي.

المسيرة الإعلامية لجورج قرداحي لامعة، حيث بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة "لسان الحال" عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973، ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية. انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدًا ومقدمًا للبرامج الإذاعية السياسية، واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عامًا بين 1979 – 1991.

بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة "MBC.FM" في لندن في عام 1994 .

الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت في العام 2000 حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر "من سيربح المليون"، وهو برنامجٌ للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرةً لا مثيل لها.

انتقل قرداحي بعدها إلى قناة LBC اللبنانية، ليقدم برنامجه الجديد "افتح قلبك"، كان ذلك عام 2004، ولم يلبث أن عاد إلى محطة MBC من جديد، وأعاد إحياء برنامجه الشهير، لكن مع جائزة مضاعفة ليصبح اسمه "من سيربح المليونين". انتقل جورج قرداحي بعد ذلك إلى برنامج آخر بعنوان "التحدي" في عام 2006.

ومن خلال تميزه في تلك الفترة حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الميركس دور كأفضل إعلامي في الوطن العربي لعام 2007.

قدم جورج قرداحي برنامج برنامج "القوة العاشرة" بين عامي 2007 و 2008، واستمر بالعمل في قناة MBC حتى عام 2011، حين غادرها بسبب خلافاته مع إدارة القناة، بعد أن أدلى ببيانٍ أيّد فيه الحكومة السورية.

انتقل قرداحي للعمل في قناة الميادين التلفزيونية في عام 2012، ثم عمل في قناة الحياة وقناة أبو ظبي في برنامج "المسامح كريم".