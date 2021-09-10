خصومات وعروض اللاب توب من مكتبة جرير خصم يصل لـ 40%

تقدم مكتبة جرير مجموعة من الخصومات والعروض على أجهزة الحاسوب المحمول. والخصم يصل إلى 40% في بعض الحواسيب وفي هذا التقرير سنستعرض لكم مجموعة من الخصومات على أنواع مختلفة من أجهزة الحاسب الآلي المحمول.

خصم وعروض على لاب توب مكتبة جرير خصومات تصل لـ أربعين بالمائة

ريزر ،بليد 15 ،(لوحة مفاتيح الانجليزية) ،كمبيوتر محمول للالعاب ،15.6 بوصة ،(9 الجيل) i7-9750H انتل كور ،انفيديا جي فورس آر تي اكس 2080 ماكس كيو بسعة 8 جيجابايت ،512 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي السعر 8199ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان بسعر 13599ر.س.‏ أما العرض الآخر فهو على لاب توب ديل ،ايلين وير ام 15 ،R2 ،كمبيوتر محمول للالعاب ،15.6 بوصة ،(9 الجيل) i7-9750H انتل كور ،انفيديا جي فورس آر تي اكس 2070 بسعة 8 جيجابايت ،1 تيرابايت اس اس دي ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي بسعر 7999ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان 11799ر.س.‏

خصومات أخرى تصل لـ 20-25% على لاب توب من مكتبة جرير

مايكروسوفت ،سيرفس 3 ،كمبيوتر محمول ،15 بوصة ،5-3580U ايه ام دي رايزن ،ايه ام دي راديون فيجا 9 ،256 جيجابايت اس اس دي 5999ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان بـ 7499ر.س.‏ ويوجد عرض آخر على هواوي ، ميت بوك اكس ،كمبيوتر محمول ،13 بوصة ،(10 الجيل) i5-10210U انتل كور ،انتل يو اتش دي جرافيكس 620 ،512 جيجابايت اس اس دي. بسعر 4499ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان 5999ر.س.‏

عروض لاب توب مع الحصول على هدايا بقيم مختلفة

ريزر ،بليد برو 17 ،(لوحة مفاتيح الانجليزية) ،كمبيوتر محمول للالعاب ،17.3 بوصة ،(9 الجيل) i7-9750H انتل كور ،انفيديا جي فورس آر تي اكس 2080 ماكس كيو بسعة 8 جيجابايت ،512 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي 14699ر.س.‏

شامل الضريبة مع حصولك على هدايا بقيمة 1197 ريال سعودي. كذلك ريزر ،بليد 15 ،(لوحة مفاتيح الانجليزية) ،كمبيوتر محمول للالعاب ،15.6 بوصة ،(9 الجيل) i7-9750H انتل كور ،انفيديا جي فورس آر تي اكس 2060 بسعة 6 جيجابايت ،512 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي 9299ر.س.‏شامل الضريبة. مع هدايا بقيمة 1197 ريال سعودي.

عروض اللاب توب خصومات مكتبة جرير مع توفير يصل لـ 1000 ريال سعودي

لاب توب اتش بي ،ايليت بوك اكس 360 ،1040 G7 ،لابتوب 2 في 1 متحول ،تصميم بشكل ملف ،الجيل الرابع ،(الجيل العاشر) i7-10710U انتل كور ،14 بوصة ،1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،32 GB RAM 7799ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان بـ 8799ر.س.‏ أي نسبة الخصم وصلت لـ 11% مع توفير 1000 ريال سعودي. ويوجد عرض آخر اتش بي ،ايليت بوك ،840 G7 ،كمبيوتر محمول ،14 بوصة ،(10 الجيل) i7-10510U انتل كور ، انتل يو اتش دي جرافيكس ،1 تيرابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 5599ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان 6399ر.س.‏.

خصومات على لاب توب اتش بي زد بوك فايرفلاي

اتش بي ،زد بوك فايرفلاي ،محطة عمل محمولة G7 ،كمبيوتر محمول ،14 بوصة ،(10 الجيل) i7-10510U انتل كور ،انفيديا كوادرو بي 520 بسعة 4 جيجابايت ،512 GB PCIe NVMe TLC SSD 5799ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان بـ 6499ر.س.‏ مع توفير 700 ريال سعودي وخصم 11%. ويوجد عرض آخر على لاب توب اتش بي ،ايليت بوك اكس 360 ،830 G7 ،لابتوب 2 في 1 متحول ،تصميم بشكل ملف ،(10 الجيل) i5-10210U انتل كور ،13.3 بوصة ،512 جيجابايت اس اس دي PCIe N VMe M.2 ،16 جيجابايت رام ،ويندوز 10 برو 4799ر.س.‏ شامل الضريبة بعدما كان 5499ر.س.