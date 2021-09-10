مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع بالسعودية و رابط حجز القطار على موقع sar.hhr.sa

مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع بالسعودية الذي يصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة هو أكثر ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يعد قطار الحرمين السريع السعودي من القطارات الهامة في السعودية والذي يمر بخمسة محطات خلال رحلته من مكة المكرمة الى المدينة المنورة، وهو المشروع الذي جاء ضمن تخطيطات الحكومة السعودية لتوفير الكثير من الخدمات والمواصلات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر القطار السريع الحرمين السرعة والإيجاز في المواصلات للأشخاص، وسوف نوضح من خلال هذا المقال المواعيد الخاصة بقطار الحرمين السريع في المملكة العربية السعودية تبعا لما يتم تحديده من قبل الحكومة السعودية رسميا.

مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع بالسعودية

في رحلة القطار السريع الحرمين من مكة المكرمة الى المدينة المنورة فنجد ان القطار السريع يمر بمدينة جدة وخمسة محطات أيضا، ويتم انطلاق قطار الحرمين السريع وعودته في المواعيد المحددة له والتي يتم تحديدها للقطار للرحلات المختلفة على المدار اليوم، ونجد أن مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع في السعودية على النحو التالي.

قطار 07081: ينطلق من محطة المدينة المنورة الساعة 8.00 صباحًا ويصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة 9.45 صباحًا.

قطار 08101 ينطلق من محطة المدينة المنورة الساعة 10.00 صباحًا ويصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة 11.48 ظهرًا.

قطار 07151 ينطلق من محطة المدينة المنورة الساعة 3.00 عصرًا ويصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة 4.54 عصرًا.

قطار 08181 ينطلق من محطة المدينة المنورة الساعة 6.00 مساء ويصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة 7.48 مساء.

قطار 07211 ينطلق من محطة المدينة المنورة الساعة 9.00 ويصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي الساعة 10.54 مساء.

طريقة حجز قطار الحرمين السريع بالسعودية

لكي يتم السفر من خلال قطار الحرمين السريع بالسعودية يمكن ان يتم الحجز مسبقا الكترونيا للحصول على تذكرة القطار حسب المحطة التي يرغب المسافر في التوجه اليها خلال رحلة القطار من مكة الى المدينة او العكس، ويمكن إتمام ذلك من خلال الموقع الذي أطلقته وزارة النقل السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية.