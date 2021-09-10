شروط برنامج زود الأجيال واستحقاق الحوافز من خلاله وطريقة الاشتراك في البرنامج

شروط برنامج زود الأجيال هو برنامج ادخاري يعمل علي تشجيع الأطفال على ادخار مبالغ شهرية ومن أهداف البرنامج هو الادخار حيث يناسب جميع الفئات العمرية للأطفال حيث أن برنامج زود الأجيال الادخاري مقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حيث يعمل البرنامج على تقديم حوافز شهرية لمساعدة الأطفال علي تعلم الادخار والتخطيط المالي تحت إشراف الوالدين كما يمكن التعرف على ما هو برنامج زود الأجيال الادخاري ومميزات البرنامج وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن شروط برنامج زود الأجيال واستحقاق الحوافز من خلاله و يقدم برنامج زود الأجيال سحب الجوائز الشهرية والربع سنوية وكيفية الاشتراك في برنامج زود الأجيال.



يشترط أن يكون للعميل ولي الأمر حساب نشط بالبنك الشريك في وقت الاحتساب والتوزيع. يجب أن لا تتجاوز مدة اشتراك العميل من تاريخ بداية الحساب الادخاري في البنك 3 سنوات. يشترط أن لا يزيد عمر الأطفال عن 18 سنة ميلادية ولا يقل عن عمر ست سنوات. ثم يستحق الحافز الشهري عند زيادة رصيد اخر يوم بالشهر الحالي عن رصيد اخر يوم للشهر السابق بمقدار لا يقل عن 15 ريال سعودي. اهم أهداف البرنامج أنه عند تسجيل العميل في البرنامج لمدة 3 سنوات يتم دفع حافز 15 ريال سعودي للشهر الواحد.

لقد قدم برنامج زود الأجيال سحب للجوائز الشهرية والربع سنوية للعملاء عند استيفاءهم هذة الشروط وهى :

يقوم العميل بمشاهدة المحتوى التثقيفي الخاص بالبرامج. قيام العميل بالإجابة الصحيحة أو التفاعل على المحتوى التثقيفي بالبرنامج. يتم ذلك من خلال السلوك الادخاري الشهري المنتظم للعميل. يتم عند تحقيق الهدف الادخاري الشهري المستهدف للعميل خلال الشهر. ثم يحق لبنك التنمية الاجتماعية تعديل الحافز الشهري بالزيادة أو بالنقصان وفقا للمستجدات. القيام بتشكل لجنة من قبل نائب الرئيس التنفيذ للتمويل الاجتماعي لمراجعة استحقاق أهلية الدخول في السحب الشهري أو الربع سنوي. ثم يحق للبنك دفع حوافز مالية تشجيعية من خلال مسابقات توزع على المشتركين أو اسرهم.

شروط برنامج زود الأجيال واستحقاق الحوافز من خلالهيقدم برنامج زود الأجيال سحب الجوائز الشهرية والربع سنويةكيفية الاشتراك في البرنامج

المرحلة الأولي (ولي الأمر) من الاشتراك في زود الأجيال:

يتم ذلك عن طريق تقديم ولي الأمر طلب الاشتراك في زود الأجيال.

يقوم ولي الأمر بتحميل تطبيق موبايل الرياض وتسجيل الدخول عليه.

القيام باختيار برنامج توكن.

يقوم بإضافة بيانات الطفل المراد الاشتراك له.

القيام بقراءة الشروط والإحكام والموافقة عليها.

المرحلة الثانية (ولي الأمر) من الاشتراك في البرنامج

يتم تـأكيد طلب الاشتراك في زود الأجيال من التقديم ببنك التنمية الاجتماعية.

ثم التأكيد والموافقة.

المرحلة الثالثة (الأبناء) من الاشتراك في البرنامج

