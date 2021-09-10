تحديث سعر بنزين 92 و95 || أسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم

نعرض لكم أسعار البنزين الجديدة في السعودية بعد أن أعلنت شركة أرامكو الخاصة بأسعار الوقود في السعودية اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر سبتمبر أسعار الوقود الجديدة لهذا الشهر،وسيبدأ العمل بتلك الأسعار الجديدة من يوم السبت الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري، وتعمل محطات الوقود بالأسعار القديمة التي تم تطبيقها الشهر الماضي، والتي كانت بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي/لتر، بنزين 95 كان سعره 2,33 ريال سعودي، وتقوم شركة أرامكو بمراجعة الأسعار بشكل شهري لمعادلة الأسعار مع الواقع.

حيث يتم تعديل أسعار البترول داخل المملكة العربية السعودية بشكل شهري، وذلك بعد تعديل الحكومة السعودية بالأسعار، ويتم التغيير في الأسعار تبعا لحركة الاستيراد والتصدير، والأسعار قابلة الارتفاع والانخفاض، وتقوم الحكومة بتعديل أسعار البترول والوقود في اليوم العاشر من الشهر ويتم العمل بالأسعار الجديدة في التالي للقرار، وتقوم محطات الوقود بالعمل بتلك الأسعار ويتم تطبيقها علي كل الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية في يوم 11 من الشهر الميلادي، ويأخذ دائما سعر البنزين اهتمام كبير من الجميع في المملكة العربية السعودية.

تحديث أسعار البنزين

وتقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار البنزين بشكل شهري وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث تقوم الشركة بعقد لجنة تبحث كافة التغيرات التي طرأت على سوق النفط سواء العالمي أو المحلي ومن خلال ذلك يمكنهم الوصول إلى السعر العادل للبنزين، ويتم تطبيق الأسعار الجديدة في يوم 11 من الشهر ذاته، ونعرض لكم الأسعار الحالية قبل إعلان التسعيرة الجديدة.

بنزين 91 يبلغ سعره 2.18 ريال.

بنزين 95 يبلغ سعره 2.95 ريال.

الكيروسين 0.70 ريال.

الديزل 0.72 ريال.

زيت البترول 0.75 ريال.

حيث تقوم الشركة القابضة للبترول ومواد الوقود بتوفير احتياجات المواطنين من أنواع الوقود المختلفة، وتوفر الشركة الأنواع المختلفة من الوقود مثل بنزين 91 و95 وتوفر الشركة الديزل وأنواع متعددة من الوقود، كما يتم عمل الاختبارات الخاصة بالوقود التي تدل على صلاح استهلاك الوقود وأمة خالي من الشوائب وصالح للاستخدام، وأن الوقود المستخدم غير ضار بالبيئة وأمة خالي من مادة الرصاص.