رابط دخول منصة مدرستي التعليمية للطلاب madrasati.sa 1443 لاستفادة من خدماتها المتعددة

نقدم لكم الآن متابعينا الأعزاء رابط دخول منصة مدرستي التعليمية للطلاب، والتي يتم الاعتماد عنها حالياً بشكل كلي لكافة مراحل التعليم المختلفة، فالمنصة تعمل على توفير الحصص الافتراضية للطلاب والتي من خلال يتم شرح كامل ومبسط للدروس المقررة عليهم، وغيرها من الخدمات المختلفة التي تتعلق بالدراسة في العالم الدراسي الجديد 1443، ولم يقتصر التسجيل في منصة مدرستي للطلاب فقط فالمنصة متاحة للمعلمين وأولياء الأمور أيضاً، ويعتبر هذا العام الثالث على التوالي التي يعتمد فيها على التعليم أون لاين بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي، وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

رابط منصة مدرستي التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسعودية، عن بدء العام الدراسي الجديد 1443، وأكدت أن التعليم سيكون أون لاين أيضاً هذا العام وهذا بعد بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد المخيف، بجانب قنوات عين التعليمية ومنصة روضتي لطلاب الروضة، وتعتبر منصة مدرستي التعليمية محاكاة للواقع التعليمية داخل المدارس، وتوفر للطلاب ما يتم توفيره في المدارس، حيث يقوم الطلاب بالدخول على المنصة وتسجيل الحضور والغياب للحصص الافتراضية لمراحل التعليم المختلف، وهذا بعد توفير أدوات كثيرة لسهولة شرح المعلمين، وتعمل على توفير الاختبارات الإلكترونية ومكتبة إلكترونية كبيرة تحتوي على الكثير من الأسئلة وإجاباتها.

رابط دخول منصة مدرستي madrasati.sa للطلاب

من أكثر ما يهتم به الطلاب حالياً في المملكة العربية السعودية، تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية التي يعتمد عليها الطلاب في استكمال الدراسة في العام الدراسي الجديد 1443، وتتم عملية التسجيل بكل سهولة بالخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مدرستي التعليمية.

الضغط على أيقونة العودة للمدارس.

اختيار تسجيل جديد.

ادخال كل البيانات الأساسية ومنها رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الموبايل.

كتابة رمز التحقق المرئي المرسل على الجوال، والضغط على كلمة تحقق.

الضغط على كلمة دخول المنصة.

ومن هنا يتم اختيار الخدمة التي يحتاج لها الطالب سواء من حضور الحصص الافتراضية أو الحصول على الواجبات المدرسية والاختبارات التقييمية الدائمة، والتي من خلالها يتم تقييم مستوى الطلاب التعليمي.