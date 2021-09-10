عبير موسي: ندعم الإجراءات التي ينوي الرئيس التونسي اتخاذها

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة، دعم الحزب للإجراءات التي ينوي الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذها في إطار عملية الإصلاح السياسي.

ودعت موسي الرئيس التونسي لـ"ضرورة عدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية في تونس".

وقالت: "أنا لا أقبل كتونسية، كمرأة، كمواطنة، كمحامية، كرئيسة حزب سياسي، كرئيسة كتلة برلمانية.. لا أقبل أن نصبح في منطق اللادولة".

وأضافت: "الرئيس قيس سعيد نواجهه، لكنه يجب أن يظل رئيسا منتخبا شرعيا للدولة التونسية".

وأشارت موسي إلى أن لسعيّد "صلاحيات يستند إليها، لإنقاذ الدولة والمرور بنا من منظومة الخراب إلى الإنقاذ".

ويوم أمس الخميس، قال وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.

وكان الرئيس التونسي قد أمسك بزمام الصلاحيات التنفيذية جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو، ضمن إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية" لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.