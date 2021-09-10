العاهل المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ويكلفه بتشكيلها

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بمدينة فاس، أخنوش، إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الثامن من سبتمبر الجاري.
وأورد البلاغ أن الملك محمد السادس عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا التعيين، يضيف ذات المصدر، طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن سبتمبر 2021.
وتصدر حزب "الأحرار" الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي جرت في المملكة يوم الأربعاء الماضي.
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