العربية: إسرائيل تعتقل 2 من أصل 6 أسرى هربوا من سجن جلبوع

جدة - نرمين السيد - وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، الإثنين الماضى، بدء أعمال تمشيط واسعة بحثا عن 6 سجناء فروا من سجن جلبوع قرب مدينة بيسان فى الضفة الغربية. وكان 6 من الأسرى الفلسطينيين فروا من سجن جلبوع قرب بيسان، بينهم 5 ينتمون لحركة الجهاد الإسلامى، وآخر من حركة فتح. ونشرت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو للحظات اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى للأسيرين الفلسطينيين.

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