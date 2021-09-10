واشنطن: محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات فى إثيوبيا مسألة مهمة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أضافت واشنطن "نشعر بقلق إزاء تقارير عن استهداف مدنيين فى مناطق عدة بإثيوبيا". وأوضحت واشنطن اتفاقها مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى "أن لا حل عسكريا فى إقليم تيجراى الإثيوبى".

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