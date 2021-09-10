جدة - نرمين السيد - أفاد بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم بالقصر الملكى بفاس، رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار، عزيز أخنوش، إثر تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية التى شهدتها البلاد يوم الثامن من شتنبر الجارى.





وحسبما أفاد موقع "هيسبرس" المغربى، أورد البيان أن الملك محمدا السادس عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتى هذا التعيين، طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021. وتصدر حزب "الأحرار" الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التى جرت فى المملكة يوم الأربعاء الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل المغربى يكلف عزيز أخنوش رئيسا للحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.