جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت مفوضية اللاجئين أن 120 من الجنود الإثيوبيين فى معسكر أم قرقور طلبوا اللجوء إلى السودان. وأوضحت مفوضية اللاجئين أن جميع العسكريين الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء كانوا ضمن قوات حفظ السلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفوضية اللاجئين: عشرات العسكريين الإثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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