باقات اورنج مكالمات ونت وموبايل وجميع أكواد orange

باقات اورنج تتمتع بالعديد من الامتيازات التي جعلتها عالميا في مقدمة الشركات التي تقدم خدمات هائلة لمستخدميها تحتوي على تكلفة قليلة وسرعة عالية في الشبكات أو في عالم النت الذي جعلته يتواكب مع أحدث التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا والبيانات الرقمية والعروض الرائعة.

باقات اورنج مكالمات

هناك العديد من الباقات الخاصة بالمكالمات لأورانج كالتالي:

باقة أورانج ايجل: يتمتع فيها الفرد ب200 دقيقة و1500 دقيقة لأي رقم أوانج بالإضافة إلى هدية مميزة لهذه الباقة التي يبلغ سعرها حوالي 70 جنية وهى 1 جيجا انترنت.

باقة أورانج ايجل ال100 جنيه: تشمل 500 دقيقة لأي رقم و2000 دقيقة لأورانج مع هدية 4 جيجا انترنت.

باقة ايجل 300 : تشمل 3000 دقيقة و12 جيجا انترنت مع امتيازات خصم تصل ل900 جنيه على المكالمات كخصم ثانوي.

باقة ايجل 500: تشمل 5000 دقيقة مع 25 جيجا انترنت وامتيازات خصم ثانوية تصل إلى 1500 جنيه.

باقات نت اورنج موبايل

أما عن العروض الخاصة بباقات الإنترنت الخاص بالموبايل فنتناولها على النحو التالي:

باقة المكالمات الإضافية على الشبكة 60 وحدة بسعر 3 جنيه.

باقة المكالمات الإضافية على الشبكة 120 دقيقة بسعر 5 جنيه.

باقة المكالمات الإضافية على الشبكة 400 وحدة بسعر 10 جنيه.

باقة ال20 جنيه:يستفيد فيها المشترك من 150 دقيقة و750 ميجا إضافية.

باقات اورنج دولفين

باقات أورانج دولفين تحددها الشركة من خلال مجموعة من العروض كالتالي:

باقة ال25 جنية: يستفيد المشترك فيها ب1000 وحدة بالإضافة إلى رقم واحد له 2000 دقيقة.

بالقة ال40 جنيه: يستفيد فيها المشترك ب 1800 وحدة بالإضافة إلى رقم مفضل يحصل على 3600 دقيقة.

باقة ال60 جنيه: يستفيد فيها المشترك ب 3000 وحدة بالإضافة لرقم مفضل يحصل على 6000 دقيقة.

أكواد باقات اورنج مكالمات ونت

كي تسهل على مستخدميها الأمر وفرت شركة أورنج العديد من الأكواد السريعة التي تمكن المستخدمين من إنجاز العديد من الخدمات بضغطة واحدة، وفي السطور التالية سوف نخبرك بأهم الأكواد التي يحتاجها المستخدم.

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