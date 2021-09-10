شروط حساب المواطن الجديدة آخر تحديث 1443 لبيانات المستفيدين ؛ ومن أهمية هذا التحديث لحساب المواطن أن يستمر المواطن في الحصول على هذا الدعم الشهري المخصص له من قبل الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السُّعُودية ففي حالة أي أخطاء في البيانات الخاصة بالمستفيد وعدم مطابقتها بالبيانات المسجلة في قاعدة البيانات سيتوقف صرف الدفعة الجديدة الخاصة به من حساب المواطن؛ وفي السطور التالية سنقوم بتقديم الطريقة الصحيحة التي يجب إتباعها في تحديث حساب المواطن لجميع المواطنين المستفيدين والمستحقين لهذا الضمان الاجتماعي.

شروط حساب المواطن الجديدة آخر تحديث

يقوم برنامج تحديث حساب المواطن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين منه من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بحساب المواطن وكذلك أي بيانات شخصية مسجله؛ كما أن هذه الخِدْمَات جميعاً مجانية دون أي رسوم مالية يضطر إلى تسديدها المواطن المستفيد من هذه الخدمة وذلك قيام المواطن أي بيانات شخصية تخصه ومنها على سبيل المثال إذا كان:

تحويل بنكي

أو رقم الجوال الخاص به

أو الدخل الشهري الخاص به

وفي هذا السياق نقوم بتقديم الطريقة الصحيحة لتحديث برنامج حساب المواطن؛ وقد قام برنامج حساب المواطن بوضع عدد من الخطوات الهامة التي يجب إتباعها حتي تتم عملية تحديث البرنامَج ومن خلال هذه الخطوات ما يلي:

أولا تسجيل دخول حساب المواطن

إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بصاحب الحساب

تسجيل رمز التحقق

اختيار أيقونة دخول والضغط عليها

قيام المواطن بالانتقال إلى تبويب لاستكمال الطلب

التأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة

الضغط على أيقونة متابعة

الاستمرار في تسجيل جميع البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة

اختيار زر تحديث والضغط عليه

تحديث مستحقي الضمان الاجتماعي

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة تحديث برنامج حساب المواطن 1443 من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لجميع المواطنين السعوديين الذين يريدون ذلك وقد أتاحت الوزارة عدد من الخطوات يجب أن يقوم كل من يريد تحديث بياناته الشخصية في حساب المواطن بإتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية.

يقوم المواطن بالانتقال إلى الخِدْمَات الإلكترونية

اختيار زر الخِدْمَات الاجتماعية والضغط عليه

تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاص به

الضغط على كلمة “دخول”

اختيار أيقونة تحديث البيانات والضغط عليه

ومن ثم القيام باختيار أيقونة تقديم الطلب والضغط عليه

بعدها يتم الضغط على حفظ البيانات.

تسجيل جديد في حساب المواطن

يجب عند تسجيل مستخدم جديد في حساب المواطن يتم مراجعة جميع البيانات المطلوبة وتطابقها مع البيانات المسجلة في قاعدة البيانات وتكون صحيحة حتى لا يتم رفض الطلب لاختلاف أي بيانات شخصية مسجله وفي حالة تسجيل جديد في حساب المواطن يجب إتباع عدد من الخطوات المهمة التي قام بوضعها برنامَج حساب المواطن لكي تتم عملية التحديث؛ وتحتوي هذه الخطوات علي ما يلي: