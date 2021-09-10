موعد مباراة الهلال واستقلال إيران في دوري أبطال أسيا // دور أل 16 مباراة لا تقبل القسمة على أثنين

تنتظر جماهير الزعيم الهلالي مباراة استقلال إيران في الدور 16 من بطولة دوري أبطال أسيا، وأصبح موعد مباراة الهلال واستقلال إيران محل بحث مكثف من قبل الجماهير الهلالية، المتطلعة لحصد اللقب القاري الكبير الذي كان أول لقب لزعيم الأندية السعودية عام 1992 على حساب فريق استقلال طهران، عندما تعادل الفريقين في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق وفاز الهلال 4-3 بركلات الترجيح، المباراة تلعب على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، وتنقل عبر شاشة قنوات ssc الرياضية السعودية، وفيما يلي موعد وتوقيت اللقاء الكبير بتوقيت مكة المكرمة ومعظم الدول العربية.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران بدوري أبطال أسيا

تنطلق صفارة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، يوم الإثنين القادم الموافق 2021/09/13 ، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخرطوم ، ليبيا، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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النسخة الحالية من دوري أبطال أسيا نسخة مختلفة عن النسخ السابقة، فمن دور أل 16 الصعود إلي الدور ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، وفي الأدوار التالية تقام البطولة في المملكة الربية السعودية لدول غرب أسيا فالفوز بهذه المباراة يفتح الطريق للهلال السعودي لإستكمال البطولة في أرضه، وتكون فرصته للفوز باللقب كبيرة رفقة فريق النصر الذي يلعب في نفس الدور.

القمر الصناعي بدر سات تردد القناة 12417 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 تعرف على تاريخ مواجهات الهلال ضد أستقلال طهران تعرف على تاريخ مواجهات الهلال ضد أستقلال طهران تاريخ مواجهات الفريقين متكافئ فقد لعب الفريقين قبل هذا اللقاء 5 مباريات في دوري أبطال أسيا، فاز فريق استقلال إيران في 3 مباريات، بينما فاز الهلال السعودي في مباراتين ولم يتعادل الفريقين من قبل، والمباراة القادمة لن يكون بها تعادل نظراُ لأنها مباراة إقصائية لا تقبل القسمة على أثنين، لا بد أن تنتهي بفوز أحد الفريقين. ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجتها لذا فأن الفريق السعودي يعمل بكل جهد للقاء، ويعلم مدى قوة الفريق الإيراني الذي عنده أمل الصعود إلي الدور ربع النهائي. موعد مباراة الهلال واستقلال إيران موعد مباراة الهلال واستقلال إيران أستعد الفريق الإيراني بلعب مباراة ودية ضد فريق ريجينال الإماراتي وفاز بسباعية مقابل هدف واحد، مما يدل على القوة الهجومية للفريق الإيراني، وفي أمر الحضور الجماهيري صرح السيد / إبراهيم القاسمي الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المملكة ستوفر الضمانات للحضور الجماهيري في اللقاءات التي ستقام في المملكة في الأدوار التالية.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديدة