عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

دوت الخليج :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة إن "هذه الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار الذي نحن فيه الآن".
وأشار في تصريح إلى "أننا وصلنا إلى نتيجة تألفت في ختامها الحكومة"، مؤكدا "أننا سنبدأ بحل المشاكل من البنزين والمازوت والخبز".
وأضاف: "نحن ورثنا الأزمات نتيجة الحكم السيء خلال 30 عاما. مصائب الفقر والدين وكورونا وانفجار المرفأ والمال قليل"، لافتا إلى "أننا في حصار بسبب الحرب السورية وحزب الله فانعزلنا عن محيطنا".
وعن الثلث المعطل، قال الرئيس عون: "لم آخذ الثلث المعطل وكان الأمر حرب سياسية.. ما كان يجب أن نأخذه أخذناه المهم أن نتوافق في العمل"، معتبرا "أننا نعيش جهنم وسنخرج من هذه الهوة".
وقد أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية قبل قليل أن "الرئيس عون والرئيس نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".
المصدر: RT
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