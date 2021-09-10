عاجل.. إخلاء المقرات الأمنية فى غزة بعد إطلاق قذيفة تجاه إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بإخلاء المقرات الأمنية فى غزة بعد إطلاق قذيفة من جنوب القطاع باتجاه إسرائيل.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بإخلاء المقرات الأمنية فى غزة بعد إطلاق قذيفة من جنوب القطاع باتجاه إسرائيل. ونقلت القناة عن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن القبة الحديدة اعترضت مساء اليوم قذيفة أُطلقت من قطاع غزة.

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