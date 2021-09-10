إصابة 174 مواطنا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكسور ورضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال فى (بيتا، وأوصرين، وحوارة) جنوب نابلس، و(بيت دجن) شرقا.
وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهداف مركبتى إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر والأخرى لجمعية الإغاثة الطبية.
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