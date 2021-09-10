ماكرون: تشكيل حكومة لبنانية جديدة خطوة أساسية لانتشال البلاد من أزمتها

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة فى لبنان، واعتبر ذلك خطوة أساسية لاتخاذ إجراءات الطوارئ التى ينتظرها اللبنانيون لانتشال بلادهم من أزمتها العميقة.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، شدد على ضرورة امتثال جميع القادة السياسيين للالتزامات التى قطعوها على أنفسهم للسماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتحضير لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولى من تقديم المساعدة الحاسمة. واتفق الزعماء اللبنانيون فى وقت سابق من اليوم على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال نجيب ميقاتى بعد خلافات على مدى عام على مقاعد مجلس الوزراء مما أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادى الذى تعيشه البلاد. ويمهد الاتفاق الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولى.

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