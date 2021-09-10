خطوات التقديم للحصول على قروض بنك الراجحي 1443 وأبرز الشروط للتقديم

من أكثر الكلمات التي تتصدر دائما محرك البحث في المملكة العربية السعودية، قروض بنك الراجحي، لكونه هو من أهم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والذي يوفر دائما القروض المختلفة للمواطنين، وهذا لمساعدتهم وإقامة الكثير من المشاريع التي تحتاج لتمويلات، ويوفر بنك الراجحي تمويل شخصي يتميز بالكثير من المميزات التي تجعله هو الأمن والأفضل، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال خطوات التقديم للحصول على قرض بنك الراجحي 1443

قروض بنك الراجحي

بنك الراجحي من أكثر البنوك التي تقدم التمويلات والقروض المختلفة، ولذلك ينجذب إليه عدد كبير العملاء في كافة أنحاء المملة العربية السعودية، والقرض الشخصي من أهم القروض التي أقبل عليه عدد كبير من العملاء، حيث يمكن استخدام هذا القرض في الكثير من الأغراض المختلفة، سواء لسداد أقساط المدارس أو المساعدة في الزواج وغيره من الأغراض المختلفة.

شروط الحصول على قروض بنك الراجحي 1443

يوجد عدد من الشروط التي حددها بنك الراجحي من أجل الحصول على القروض المختلفة، وأبرزها قرض شخصي، والشروط سهلة جداً وهي:

أن يكون عمر المتقدم للحصول على القرض ستون عاماً إذا كان موظف، وإذا كان من المتقاعدين فلا يقل عمره عن سبعون عاماً.

في حالة إذا كان موظف يجب أن يكون الراتب الشهري له 2000 ريال سعودي، وإذا كان متقاعد فلا يقل راتبه عن 1900 ريال سعودي.

أن تكون جهة العمل التي يعمل بها المقترض تابعة ومعتمدة من بنك الراجحي.

لابد من تحويل الراتب في الوقت المحدد له.

الدخول على موقع بنك الراجحي.

الضغط على أيقونة الخدمات المصرفية.

اختيار كلمة التمويل.

الضغط على كلمة المزيد، ثم الضغط على وطني.

اختيار التقديم بطلب.

تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالعميل بشكل صحيح.

الضغط على كلمة تسجيل.

خطوات التقديم للحصول على قروض بنك الراجحيالمستندات المطلوبة عند التقديم على قروض بنك الراجحي

عند التقديم على قرض من قروض بنك الراجحي، هناك بعض المستندات التي يجب تقديمها للبنك، ومن بين تلك المستندات بطاقة إثبات الهوية، تعريف راتب من جهة العمل، تثبيت راتب، الأصل من نموذج طلب القرض.