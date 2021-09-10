يد الزمالك تخطف الأهلي في آخر ثانية.. والأبيض إلى المونديال

حسم فريق كرة اليد بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، عقب الفوز على منافسه التقليدي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، التي شهدت الكثير من الإثارة في اللحظات الأخيرة بين الفريقين المصريين.

ونجح الزمالك في قلب الطاولة بنهاية المباراة رغم تفوق الأهلي خلال أوقات كثيرة من عمر المواجهة، لكن الفريق الأبيض أحرز هدفا قاتلا في الثانية الأخيرة عن طريق اللاعب يحيى الدرع، لينتهي اللقاء بنتيجة 28-27، وسط أجواء احتفالية وصيحات نصر علت في صالة حسن مصطفى.

ويتربع الزمالك على عرش السوبر الإفريقي بين الفرق المصرية بـ7 ألقاب، ولم يتنازل الفريق عن الكأس خلال السنوات الـ3 الماضية، فيما لا يملك الأهلي سوى لقب واحد خلال مسيرته مقابل 5 تعثرات.

ووصف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الفريق بالأبيض بـ"العظيم الذي يمنح السعادة دائما لجمهورنا في مختلف المحافل الرياضية. اليوم فعلها من جديد ونجح في تقديم عرض رائع مع بداية الموسم الجديد".

وتحدث أدهم لموقع "دوت الخليج" عن عودة الزمالك بقوة إلى المباراة في الشوط الثاني، قائلا: "اعتدنا على خبرة لاعبي الزمالك وتعاملهم الأمثل في المواقف الصعبة. هم أبطال الأحداث المهمة. يبذل كل لاعب مجهودا ضخما لوضع النادي في المقدمة وبث السعادة بقلوب الجمهور".

وأضاف: "لدينا مدير فني جيد للغاية أدار المباراة بحكمة واستطاع اجتياز الاختبار الأول مع الفريق بصورة مبشرة. تلك خطوة جيدة تنشر الثقة بين اللاعبين وأعتقد أنها دفعة كبيرة إلى الأمام".

كان الزمالك أعلن في يونيو الماضي الاتفاق مع الإسباني أوليفر روي لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد، وعمل المدرب الأجنبي من قبل مساعدا في الجهاز الفني لبرشلونة كما تولى قيادة فريق الشباب في النادي الإسباني، ويمتلك طموحات كبيرة يرغب في تحقيقها مع "الأبيض".

ويتابع عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: "كانت لدينا فلسفة خاصة في اختيار المدير الفني للفريق. أردنا الاقتراب من المدرسة الإسبانية التي حققت نجاحا هائلا في مصر من خلال روبرتو غارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو والسابع في كأس العالم لليد".

وأردف: "أحد أسرار تفوق الفريق بصورة مستمرة حرص الإدارة على تدعيمه بالعناصر القوية، مع الاحتفاظ بجهود النجوم الكبار. يؤدي ذلك إلى التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية".

ويمتلك الزمالك عددا من أبرز اللاعبين في مصر، مثل قائد الفريق أحمد الأحمر وحارس المرمى كريم هنداوي الملقب بـ"الأخطبوط"، فيما تم تدعيم صفوف الفريق بسيف الدرع ومحمد البسيوني وغيرهما.

ويذكر أدهم: "بعد التتويج بالبطولة الغالية أصبح لدينا هدف أهم وهو تجهيز الفريق وإعداده لكأس العالم للأندية. سنعمل على التحضير بطريقة مناسبة من أجل الحدث الأهم في كرة اليد ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني".

واختتم عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: "سنواجه فريق برشلونة الإسباني في 6 أكتوبر المقبل. نتمنى تجاوز هذا الفريق الصعب والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. لن نذهب لتقديم أداء مشرف بل هدفنا العودة من السعودية بإنجاز جديد".