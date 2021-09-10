جوتيريش: انهيار أفغانستان الاقتصادى سيمثل هدية للإرهابيين

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تدهور الأوضاع الأمنية فى أفغانستان فى حال الانهيار الاقتصادى فى البلاد، داعيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفادى هذا السيناريو.





وقال جوتيريش للصحفيين اليوم الجمعة، إنه "فى الوقت الحالى لا تستطيع الأمم المتحدة دفع الرواتب حتى لموظفيها" فى أفغانستان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتابع: "علينا أن نجد طرق تفادى الوضع الذى سيمثل كارثة بالنسبة للناس، وبرأيى، مصدرا لعدم الاستقرار"، مضيفا أن ذلك سيكون "هدية للجماعات الإرهابية التى لا تزال ناشطة هناك".

وأضاف جوتيريش أنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جيورجييفا، مؤكدا على ضرورة الاتفاق على آلية للإعفاءات لتحويل الأموال إلى أفغانستان، حيث منع الصندوق "طالبان" من الحصول على حوالى 440 مليون دولار من الاحتياطى الطارئ له.

وقال جوتيريش: "نحن على اتصال دائم بـ"طالبان" ونعتقد أن الحوار معها ضرورى فى الوقت الراهن".