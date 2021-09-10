المبعوث الأممى إلى ليبيا: نقر بحق البرلمان الليبى بممارسة مهامه الرقابية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال كوبيش، إنه على المجتمع الدولى أن يكون قويا فى دعم الانتخابات فى ليبيا، مرحبا بما اتخذته حكومة ليبيا لتيسير عملية الانتخابات.

وطالب المبعوث الأممى إلى ليبيا، المنظمات الحكومية إرسال فرق المراقبة بالتنسيق مع حكومة ليبيا، موضحا "على المجتمع الدولى المساعدة فى التوصل لحل سلمى فى ليبيا".