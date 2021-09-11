انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد تطورات السفر إلي السعودية وطريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في ظل الإجراءات الاحترازية وظروف فتح السفر مؤخرًا إلي المملكة العربية السعودية كانت الحاجة إلي رفع السعة الاستيعابية ضرورية حيث أنه من المقرر فتح الحرم المكي للمعتمرين على ثلاث مراحل بداية من سبتمبر إلي الوصول إلي السعة الاستيعابية الكاملة في نوفمبر.

وزارة الحج والعمرة السعودية

أكد الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام في إجتماع عقده مع الفريق التنفيذي لمشاريع الهيئة العامة للأوقاف زيادة السعة الاستيعابية للمعتمرين إلي 70 ألف معتمر يومياً، مع المراعاة الدقيقة للمسافات وارتداء الأقنعة الواقية واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لسير عملية أداء مناسك العمر بشكل سليم يمكّن المعتمر من أداء عباداته وأداء الصلوات داخل الحرم المكي بكل سهولة ويسر وبطريقة آمنة.

حيث ذكر أيضاً انه تم تهيئة أروقة وصحن المطاف وتجهيزهم لاستقبال هذا العدد من المعتمرين لهذا العام وتوافر جميع القيادات الميدانية بالمسجد وسوف يتم متابعتهم وتقويمهم لحظة بلحظة من قبلنا.

التسجيل في اعتمرنا

بداية يجب أن يتم تسجيل المعتمر لتطبيق توكلنا لتأكيد خلوه من فيروس كورونا.

يوفر تطبيق اعتمرنا الوقت والجهد لك فيمكنك من تحديد المواعيد المناسبة ووسيلة المواصلات ونقط التجمع ونستعرض لكم في السطور التالية خطوات التسجيل: