انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة النفط السعودية أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بحث مكثف، من قبل المواطنين السعوديين لمعرفة أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2021 في المملكة العربية السعودية.

وتبعًا لتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية يتم المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهريا بدلا من ربع سنوية داخل السعودية.

حيث أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو اليوم الجمعة 10 سبتمبر أسعار البنزين الجديدة على أن يكون التنفيذ صباح السبت 11 سبتمبر 2021.

أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2021 في السعودية

بنزين 91 2.18 بنزين 95 2.33 الديزل 0.52 الكيروسين 0.70 غاز البترول المُسال 0.75

أسباب زيادة أسعار الوقود في السعودية

وجاءت الأسعار الوقود الفعلية من قبل أرامكو وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والماء، وبذلك تكون الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة لصعود والهبوط داخل السعودية معتمدة على أسعار التصدير التي تقوم بها شركة أرامكو إلى الأسواق العالمية.

وتوفر شركة أرامكو كافة أنواع الوقود بدايتا من بنزين 91، 95 والديزل والكيروسين وغاز البترول المسال لسيارات التي تعمل بالبنزين سواء المركبات الصفيرة أو الشاحنات أو المركبات الأخرى.

وكان قد صدر مرسوم ملكي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهدة الأمير محمد بن سلمان، بثبيت أسعار البنزين خلال شهري يونيو و أغسطس لبنزين أوكتان 91، 95 على أن تتحمل الحكومة السعودية فرق الأسعار، لتخفيف الأعباء على الموطن السعودي في ظل جائحة فيروس كورونا وضبط أسعار المحروقات في السوق المحلي.