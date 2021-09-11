أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر أرامكو تعلن سعر البنزين الجديد aramco

يزداد البحث عن أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر حيث من المحتمل ان تعلن شركة أرامكو أسعار البنزين الجديدة اليوم. الجمعة الموافق لـ 10 من شهر سبتمبر الجاري خلال الساعات القليلة القادمة. على ان يتم العمل بها في صباح يوم السبت. ويعيش حاليا المواطنين في المملكة العربية السعدية حالة من الترقب والانتظار لمعرفة سعر البنزين الجديد. الذي سوف يقرره عملاق النفط السعودي aramco. ولحد الساعة مازال العمل بأسعار البنزين لشهر أغسطس حيث بلغ سعر بنزين 91 الأكثر استهلاكا بـ‏ 2.18 ريال وبنزين 95 وصل سعره 2.33 ريال سعودي. وكما هو معمول سابقا تجري شركة أرامكو السعودية مراجعة شهرية لأسعار النفط ومشتقاته حسب المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي وعلى هذا الأساس تحدد أسعار البنزين الجديدة و منتجات الطاقة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الأسعار الجديدة للبنزين لشهر سبتمبر في المملكة العربية السعودية بمجرد الاعلان عنها رسميا من شركة ارامكوا.

أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر

كما هو معمول دائما في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. تعدل شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين والعمل بهذه الأسعار الجديدة تكون في اليوم الموالي الحادي عشر من نفس الشهر. علاوة على ذلك وحسب الضوابط المعتمدة في تعديل أسعار الطاقة والمياه. حيث تعمل الشركة العالمية في مجال النفط على توفير كافة أنواع الوقود داخل المملكة. لتلبية احتياجات السوق السعودي من مادة البنزين الحيوية بكافة انواعه ومن أهمها 91 و95 للسيارات النفعية وكذلك وقود الديزل للشاحنات.

أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر 2021

علاوة على ذلك تم الإعلان منذ قيل من قبل الشركة السعودية للنفط أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر سبتمبر الحالي مؤكدة تثبيت الأسعار على ما كانت عليه في شهر أغسطس الماضي وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر بنزين 91 2.18 ريال سعودي للتر سعر بنزين95 2.33 ريال سعودي للتر كما وصل سعر ديزل 0.52 ريال سعودي للتر سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي للتر الواحد كذلك سعر الكيروسين 0.70 ريال للتر

أرامكو أسعار البنزين

في ظل التطورات التي يعرفها سوق النفط العالمي وتأثره بشكل كبير بمخلفات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي تعمل شركة ارامكوا على ضمان جودة الوقود الذي يصنع داخل منشآتها في كامل مراحل انتاجه حتى وصوله إلى العميل كما يخضع للعديد من اختبارات الجودة العالمية تحت اشراف اخصائيين عالميين محترفين. كما يتم تمييز أنواع البنزين من خلال حقنه بصبغات مختلفة للتعرف عليه بالعين المجردة من خلال لونه. كما ان كافة أنواع بنزين ارامكوا خالية من مادة الرصاص.

سعر البنزين اليوم في السعودية

علاوة على ذلك أعلنت شركة أرامكو السعودية سابقا في شهر فبراير 2020 عن قيامها بتعديلات هامة على المدة المحددة لمراجعة أسعار البنزين. حيث بعدما كانت سابقا من ربع سنوية أصبحت المراجعة بصفة شهرية. وبذلك فإن اسعار البنزين ومنتوجات الطاقة في السعودية تتغير بشكل دوري ارتفاعا وانخفاضا حسب التغييرات التي يشهدها السوق العالمي للنفط واجتماعات أوبك. وسنوافيكم بجديد سعر البنزين بمجرد اعلن شركة aramco عبر موقعها الرسمي أسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر.