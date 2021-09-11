ميدفيديف يشق طريقه إلى نهائي أميركا المفتوحة

هيمن دانييل ميدفيديف أمام الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم، ليفوز 6-4 و7-5 و6-2 ويتأهل لنهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الجمعة، بعدما سدد 12 إرسالا ساحقا خلال نحو ساعتين.

ويلتقي وصيف 2019 في النهائي مع الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول، الساعي للقبه الحادي والعشرين الكبير للانفراد بالرقم القياسي، أو البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف الرابع، علما أنهما يتواجهان لاحقا في لقاء مرتقب.

وبدا ميدفيديف صلبا منذ البداية، وسدد 7 ضربات إرسال ساحقة ولم يتعرض للكسر في المجموعة الأولى، حيث ارتكب 5 أخطاء سهلة فقط، بينما كسر إرسال أوجيه-ألياسيم في نقاط متتالية بالشوط السابع.

وتعرض لكسر الإرسال في المجموعة التالية ليبدو في ورطة، لكنه رفض الاستسلام إذ فشل أوجيه-ألياسيم في استغلال نقطة حسم المجموعة في الشوط التاسع، وكسر ميدفيديف الإرسال.

وارتكب اللاعب الكندي خطأ مزدوجا في الشوط 11 ضمن 10 أخطاء بالمباراة، ليساعد ميدفيديف في كسر الإرسال مجددا، واستغل اللاعب الروسي فورة الحماس في المجموعة الثالثة حيث تخلى عن نقطة إرسال واحدة.