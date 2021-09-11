ترامب : سأطرح بايدن أرضا خلال ثوان فى الملاكمة

جدة - نرمين السيد - وسؤل ترامب: "إذا كان عليك أن تلاعب شخصا ما ليلة السبت، فمن هو وكيف سيكون النزال؟"، فأجاب: "إذا اضطررت إلى اختيار شخص ما فى العالم، بعيدا عن الملاكمين المحترفين لأن اللعب معهم سيكون خطرا للغاية، أعتقد أن معركتى الأسهل ستكون مع جو بايدن لأنه سيسقط بسرعة كبيرة جدا".

وتابع: "قال بايدن ذات مرة إنه يود أن يأخذنى خلف الصالة الرياضية"، فى إشارة إلى تعبير أمريكى شائع يستخدم عند الرغبة فى ضرب الآخرين.

وأضاف: "سيقع فى ورطة كبيرة إذا فعل ذلك، أعتقد أن بايدن سيسقط فى غضون الثوانى الأولى من النزال".

وقوبلت سخرية ترامب من خليفته بضحك وتصفيق من قبل الحاضرين فى المؤتمر الصحفي.

وجاءت تصريحات ترامب قبل نزال ملاكمة بين بطلى الوزن الثقيل السابقين الأمريكى إيفاندر هوليفيلد والبرازيلى فيتور بلفور، سيتولى ترامب التعليق عليها يوم السبت.