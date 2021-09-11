واشنطن ترحب بالاتفاق على تشكيل حكومة في لبنان

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ترحب باتفاق زعماء لبنان، الجمعة، على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.
وقال المتحدث نيد برايس في بيان: "نحث على موافقة البرلمان سريعا على هذه الحكومة الجديدة، حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".
واعتبر أن الموافقة "تبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".
وأضاف برايس: "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".
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