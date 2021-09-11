السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المغربية الجديد

جدة - نرمين السيد - وحصل أخنوش على دبلوم فى مجال إدارة الشركات والمشروعات من جامعة شيربروك بكندا، وهو مؤسس للعديد من الشركات العاملة فى قطاعات اقتصادية مختلفة.
تولى منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ما بين 2003 و2007، كما كان عضوا بمجموعة التفكير لدى الملك الراحل الحسن الثانى حتى عام 1999، وهو عضو أيضا بالمجلس الإدراى لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذا عضو فى مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتم انتخاب أخنوش، الذى يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحرى منذ سنة 2007، بالأغلبية رئيسا للتجمع الوطنى للأحرار فى 29 أكتوبر 2016.
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