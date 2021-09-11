طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 وإنشاء حساب جديد

منصة مدرستي. هي واحدة من أفضل 7 منصات تعليمية على مستوي العالم. وذلك لما قدمته من اسهامات في العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية. حيث كان لها الدور البارز في استكمال العام الدراسي العام الماضي في المملكة. بنجاح يشهد له القاصي والداني سواء داخل المملكة أو خارجها. حيث استطاعت وزارة التعليم تقديم كافة المناهج والحصص الدراسية لكافة الصفوف، واداء الطلاب اختبارات الفصلين الدراسي الأول والثاني عن طريق منصة مدرستي.

طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي بالخطوات 1443

قررت وزارة التعليم في المملكة أن يكون العام الدراسي 1443، عام دراسي حضوري للمرحلتين المتوسطة والثانوية، أما طلاب المرحلة الابتدائية فعملية الحضور إلى المدرسة مرهون بوصول نسبة حصول المواطنين داخل المملكة على اللقاح إلى 70% أو حتى تاريخ 24/3/1443 أيهما أقرب، ويمكن تسجيل الدخول في منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

1- يتم الدخول على رابط منصة مدرستي.

2- يتم النقر على خيار تسجيل حساب جديد.

3- يقوم الطالب بإدخال رقمه الشخصي أو رقم الإقامة الخاص به.

4- يتم استيفاء كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم النقر على زر التالي.

5- بعد النقر على زر التالي يقوم الطالب بإكمال عملية تسجيل البيانات الخاصة به المطلوبة بعد أن يتم فتح صفحة البيانات.

6- يقوم الطالب بتأكيد الحساب.

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا:-

أتاح تطبيق توكلنا للطلبة والطالبات إمكانية التسجيل في منصة مدرستي وذلك عبر إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- يقوم الطالب أولاً بتحميل تطبيق توكلنا.

2- يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالطالب في تطبيق توكلنا.

3- يتم اختيار أيقونة بيانات منصة مدرستي.

4- يتم تسجيل بيانات الحساب الشخصي الخاص بالطالب أو الطالبة وكذلك يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

5- أخيراً يتم إرسال المعلومات لبدء الدخول إلى منصة مدرستي.

وقد أصدرت وزارة التعليم في المملكة منذ أيام قليلة الدليل التشغيلي الخاص بحضور الطلاب إلى المدارس ومهام كل وظيفة وتعليمات مشددة بشأن ضرورة إتباع كافة الاجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، والذي سوف يبدأ خلال ساعات قليلة بالنسبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية،. مشيرة إلى أنه سوف يتم اعتباراً من يوم الاحد المقبل الموافق 5/2/1443 الموافق 12/9/2021 سيتم تسجيل الغياب للطلاب المتغيبين عن الحضور للمدارس والجامعات.