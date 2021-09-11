مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية فى ساحل العاج

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس أركان القوات المسلحة فى ساحل العاج لاسينا دومبيا عن تحطم مروحية تابعة للجيش كانت فى مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد، ما أسفر عن مقتل 5 أفراد كانوا على متنها.





وأوضح دومبيا أن الاتصالات فقدت مع الطائرة وهى مروحية هجومية من طراز "مي-24" مساء الخميس. وقال دومبيا إن المروحية تحطمت فى منطقة تيهينى شمال شرقى البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. وأشار إلى أن التحقيق مستمر لتحديد سبب الحادث.

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