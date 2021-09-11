قيس سعيد : أؤكد فى كل لقاءاتى مع الوفود الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية، مساء الجمعة، أنه لا مجال للتدخل فى اختيارات تونس التى تنبع من الإرادة الشعبية، موضحا أن تونس لن تقبل أن تكون فى مقعد التلميذ الذى يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذى سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التى ستدوّن فى بطاقة أعداده، فسيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا فى النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أى جهة كانت.

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