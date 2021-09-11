“برقم الهوية” admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد للجامعات 2021 وحدة القبول والتنسيق

admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة التوجيهية لعام 2020-2021 والذين قاموا في منتصف أغسطس 2021 بالتسجيل في بابة القبول والتسجيل الموحدة لقبول الجامعات الأردنية، حيث انتهى الطلاب من التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات الأردنية منتصف الشهر الماضي، ومنذ بداية الشهر الجاري سبتمبر أيلول 2021 وهو في ترقب كبير لإعلان نتائج قبول لجامعات للعام الأكاديمي 2021-2022.

وحدة التنسيق والقبول الموحدة والمركزية بالأردن

أنهى الطلاب الحاصلين على درجات النجاح والمجموع المتفاوت بينهم في التوجيهي بالدورتين الأولى والتكميلية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة التنسيق والقبول الموحدة في منتصف أغسطس آب الماضي، وأعلنت بوابة القبول والتسجيل انتهاء التسجيل وإغلاق استقبال تسجيلات الطلاب أو تعديلها في هذا الموعد، وقد أعلقت البوابة لمراجعة جميع الطلاب للتأكد من صحة البيانات الخاصة بمكان الطالب والمجموع الحقيقي للدرجات التي تم تقديمها، والمراجعة المباشرة والإلكترونية من المدارس التي حصلوا على التوجيهي منها، من خلال قاعدة البيانات الرسمية للمملكة، كما تم دراسة الشواغر الموجودة في الجامعات لبيان الأماكن المطلوبة بكل منها، ويتم على هذا تحديد التنسيق الإلكتروني للطلاب.

القبول الموحد للطلاب

من المترقب أن يتم اليوم السبت 11 سبتمبر أيلول 2021 أن يقوم مجلس التعليم العالي في الجلسة الخاصة به بإعلان أعداد الطلاب الذين من المقرر أن يتم قبولهم بالجامعات الحكومية لمرحلة البكالوريوس، وذلك بقول 43 ألف طالب وطالبة بالجامعات الحكومية بالأردن، ومن المرتقب أن يتم رفع نسب قبول الجامعات هذا العام عن العام الأكاديمي الماضي عن 5% بقبول 76839 طالب وطالبة.

مهلة بوابة القبول

بينما تم قبول عدد من الطلاب كان البعض الآخر لم يقم باستكمال كافة إجراءات القبول، حيث لم يقوم أكثر من 3000 طالب بتسديد مصروفات قبول الجامعات، وتم فتح باب القبول من جديد ليقوم هؤلاء الطلاب بتسديد الرسوم المطلوبة مهم لاستكمال أعمال التسجيل في 15 سبتمبر 2021.

يقوم الطالب المقبول بالتوجيهي بالدخول مباشرة على وحدة تنسيق القبول الموحد الرسمية والحكومية. يبدا الطالب باختيار ايقونة استخراج نتائج القبول. يقوم الطالب بإدخال اسم الطالب ورقم الهوية الوطنية. يكون عليه كتابة رقم الجلوس كاملا وصحيحا. وأخيرا يتم اختيار ايقونة عرض النتائج بالنسبة المئوية واسم الكلية.

خطوات استخراج admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد للجامعات