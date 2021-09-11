نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بيانات الكملك” e-randevu.goc.gov.tr رابط حجز موعد تحديث البيانات عبر الحجز الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة e-randevu.goc.gov.tr رابط حجز موعد تحديث البيانات لسوريين المقيمين في تركيا بالطريقة السهلة والرسمية، وكيفية الحصول على موعد للمقابلة وعمل تحديث بيانات مع الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد الجديدة لتجديد قامة المغتربين المقيمين بتركيا ممن هم تحت الحماية الدولية أو أصحاب الغقامات المؤقتة حتى لا يكونوا تحت طائلة القانون التركي.

وحدة تحديد نظام المواعيد الجديدة

ليتم عمل الإقامات الرسمية والشرعية للسوريين الموجودين في تركيا، باتباع النظام الجديد، قامت وزارة الداخلية بتركيا بوضع النظام الجديد الذي يتم من خلاله تنظيم الحصول على مواعيد لتحديث بيانات الموجودين بالدولة التركية لتجديد الإقامات والانتقالات في ظل العديد من التغيرات التي تقوم الوزارات بعملها، ويراقب الجميع التعرف على الحجز الإلكتروني للمواعيد بدلا من التزاحم والتكدسات الغير مرغوبة وخاصة في ظل انتشار جائحة كرونا في جميع البلدان.

بيان حول كيفية حجز موعد لتحديث البيانات

يتم الذهاب إلى أقرب مركز لمحل السكن الخاص بك لتحديث البيانات.

يكون على الأشخاص الحاملين لبطاقة الكملك التي تبدا برقم 98 التوجه السريع لتحديث البيانات.

الدخول على e-randevu.goc.gov.tr رابط حجز موعد تحديث البيانات عبر الحجز الإلكتروني

لتجنب الزحام عند الحجز في مراكز تسجيل وتحديث البيانات للجماهير يكون على الراغبين في التحديث اتباع عدد من الخطوات التي اقرها الموقع الرسمي لذلك وهي:

يتم الدخول المباشر على رابط حجز موعد لتحديث البيانات. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “احجز موعدا”. يمكنه أيضا التعرف على كافة المواعيد المحجوزة من قبل. يتاح للسوريين حجز موعد بالاتصال عبر مركز المعلومات على الرقم المجاني 157.

حجز موعد تحديث للعائلة

يكون على ولي الأمر الذهاب مباشرة مع طفلة أو أحد أفراد العائلة لحجز موعد خاص بتحديث بياناتهم على قاعدة البيانات الرسمية للدولة، وفي حال تم انتقالك من المدينة التي تم تسجيل وتحديث البيانات فيها يمكن حجز موعد لتسجيل العنوان الجديد، ويتم إثبات محل السكن من خلال عقد إيجار أو فواتير الكهرباء أو الماء أو الغاز، كما يتم الحصول على إفادة سكن من المختار.

كيفية الحصل على اثبات سكن من المختار

يكون على الراغب في الحصول على اثبات سكن من البطاقة، بطاقة أثبات سكن إحضار الأوراق الثبوتية التالية: