رئيس الوزراء الكندى : غير نادم على إجراء انتخابات وسط جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى حديثه إلى الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، سُئل ترودو عما إذا كان يشعر بأى ندم بشأن إجراء الانتخابات وإرسال الكنديين إلى صناديق الاقتراع، قال ترودو "لا. وأوضح "أيا كانت الحكومة، الكنديون المنتخبون سيتخذون قرارات فى الأشهر المقبلة حول كيفية المضى قدما".

وأشار ترودو مرارا وتكرارا إلى الانتخابات كضرورة حيث تقرر الحكومة كيفية التغلب على نهاية جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الكنديين "يجب أن يكونوا واضحين للغاية" بشأن "كيف يريدون إنهاء هذا الوباء".

ومع ذلك، فشلت هذه الرسالة فى التواصل مع العديد من الكنديين الذين يقولون إنهم لم يرغبوا أبدا فى إجراء انتخابات فى المقام الأول.

وقبل شهر، لم يوافق 56 فى المائة من الكنديين على الحاجة لإجراء انتخابات، وفقا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس، ووصلت هذه النسبة الآن إلى 68 فى المائة من الكنديين يقولون إنهم لا يعتقدون أن الانتخابات ضرورية، وفقًا لاستطلاع الرأى الذى نشرته إيبسوس الخميس.

واضطر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو للدفاع عن خطط حكومته لمكافحة تغير المناخ ، وعلاقة كندا المتصدعة مع السكان الأصليين ، وأزمة القدرة على تحمل التكاليف المتزايدة فى البلاد ، حيث واجه رئيس الوزراء المتنافسين قبل الانتخابات الفيدرالية.

وقالت صحيفة الجارديان ان قادة الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات المقبلة من الأحزاب الليبرالية والمحافظة والديموقراطية الجديدة والأحزاب الخضراء والكتلة كيبيكوا دخلوا فى مناظرة مساء الخميس.

وكان ترودو ، الذى تولى رئاسة الوزراء منذ ست سنوات ، فى موقف دفاعى بعد الدعوة إلى انتخابات خلال الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

وتشير استطلاعات الرأى المبكرة إلى أن قرار إجراء انتخابات مبكرة لم يحظى بشعبية بين الكنديين وعلى خشبة المسرح ، التزم قادة الأحزاب بهذا الموضوع ، متهمين رئيس الوزراء بتعريض المواطنين للخطر أثناء التخطيط لانتخابات لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به.

وقالت زعيمة حزب المحافظين إيرين أوتول ، "القيادة تدور حول وضع الآخرين فى المقام الأول ، وليس نفسك" ، مشيرة إلى أن ترودو دعا إلى الانتخابات لأن كندا كانت تسعى جاهدة لإجلاء الناس من أفغانستان.

كما شككت أنامى بول ، الزعيمة الخضراء الجديدة ، فى حكم رئيس الوزراء بالدعوة إلى الانتخابات وما إذا كان قد أدرك تمامًا الوضع المتدهور فى كابول.

أجاب ترودو: "لن آخذ دروسًا فى إدارة التجمعات الحزبية منك" ، فى إشارة إلى الفتنة والفوضى داخل حزب الخضر والانهيار الأخير فى استطلاعات الرأي.

بعد أسابيع من الحملة الانتخابية ، يتمتع الحزب الليبرالى الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء بميزة فى إسقاط المقاعد ، لكنه يتخلف بفارق ضئيل عن المحافظين فى التصويت الشعبي.

على الرغم من قيادته ، اضطر أوتول إلى التعامل مع عناصر حزبه ممن يعارضون اللقاحات والإجهاض.

قال ترودو: "السيد أوتول ، الذى يقول إنه يريد تطعيم كل كندا بنسبة 90% فى الشهرين المقبلين ، لا يمكنه حتى إقناع 90% من مرشحيه بالتطعيم".

اضطر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو للدفاع عن خطط حكومته لمكافحة تغير المناخ ، وعلاقة كندا المتصدعة مع السكان الأصليين ، وأزمة القدرة على تحمل التكاليف المتزايدة فى البلاد ، حيث واجه رئيس الوزراء المتنافسين قبل الانتخابات الفيدرالية.