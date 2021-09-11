ا عتقال أسيرين فلسطينيين آخرين من الـ6 الهاربين من سجن جلبوع

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الإسرائيلية، وفقا لما نقلته العربية: "تم إلقاء القبض على سجينَين آخرين قبل مدة قصيرة.. بينما كانا يختبئان فى مرآب للشاحنات"، ما يرفع عدد السجناء الفارّين الذين تم القبض عليهم إلى أربعة.

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