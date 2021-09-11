متاح الآن 60,000 ريال منتج آهل بدون كفيل بالتقسيط بدون فوائد عبر بنك التسليف

متاح الآن 60,000 ريال سعودي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية والذي حقق نجاح كبير بسبب ما يقدمه من خدمات تمويلية للمواطنين السعوديين في المملكة عام ١٤٤٣ هجرياً حيث يتم توفير التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى 60 شهراً ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بعد موافقة بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً ويحتاج التمويل توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على عرض تمويل بدون فوائد أو رسوم إدارية إضافية على مبلغ التمويل المطلوب لدى بنك التسليف الذي يطلق عليه حالياً باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة عام ١٤٤٣ هجرياً.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل منتج آهل الآن

يحتاج التمويل المناسب لدى رابط منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية ويتم التقديم على منتج آهل في المملكة عبر الإنترنت ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة قبل القيام بالتقديم كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

التمويل النقدي يصل إلى ستون ألف ريال بشرط توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يجب توفير موافقة الكفيل على تمويل منتج آهل في المملكة ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم توفير كفيل غارم سعودي الجنسية.

العمر المتاح عند التقديم على تمويل منتج آهل في المملكة يبدأ من واحد وعشرون عاماً ربما يصل إلى ستون عام تقريباً.

التمويل النقدي يحتاج سداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة في توقيتها المحدد من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

كذلك تمويل منتج آهل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

أمتاز التمويل كذلك بهامش ربح منافس بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي لدى بنك التنمية الاجتماعية.

التمويل لجميع الموظفين الحكومين بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية لدى منتج آهل المتقدم من البنك.

يمنح التمويل بالتقسيط الشهري الميسر حتى فترة خمسة سنوات فقط لا غير لدى منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات الحصول على برنامج تمويل منتج آهل عبر بنك التسليف