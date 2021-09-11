أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر | ارامكو

- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر في المملكة العربية السعودية اليوم، وجاءت الأسعار الجديدة نتيجة تأثر السوق العالمية بعدة عوامل أثرت على سهر لتر بنزين الوقود سنتعرف عليها، ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة صباح اليوم التالي الحادي عشر من شهر سبتمبر.أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر في السعودية
وتعتبر شركة أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم ورابع أكبر شركة في رأس المال في العالم بعد شركة أبل.
تم إعلان سعر البنزين يوم الجمعة ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة صباح يوم السبت.
هذا وقد تأثرت أسعار البنزين في الفترة الأخيرة نتيجة المتحور الهندي الجديد من سلالة كورونا.
بالإضافة إلى اجتماع منظمة أوبك بلاس الذي تم تأجيله إلى يوم الاثنين المقبل.
|بنزين 91
|2.18
|بنزين 95
|2.33
|الديزل
|0.52
|الكيروسين
|0.70
|غاز البترول المسال
|0.75
وسيتم الإعلان عن سعر البنزين للشهر المقبل في يوم 10 لشهر أكتوبر من قبل أرامكو أيضًا.
ويهدف الإعلان الشهري عن الأسعار إلى تجنيب المستهلك تذبذب أسعار البنزين في السوق العالمية وبقاء استقرار الأسعار داخل المملكة العربية السعودية.
وبالرجوع إلى الخلف عام واحد نجد زيادة أسعار البنزين بمتوسط ريال واحد لكل نوع مختلف حيث كان مثلًا بنزين 91 العام الفائت بسعر 1.4 ريال سعودي.
في النهاية نكون قد تعرفنا في هذا المقال على سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر سبتمبر بثبات كل سعر للتر الواحد وأيضًا ثبات سعر الديزل.
الوسوم
أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر في المملكة العربية السعودية اليوم، وجاءت الأسعار الجديدة نتيجة تأثر السوق العالمية بعدة عوامل أثرت على سهر لتر بنزين الوقود سنتعرف عليها، ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة صباح اليوم التالي الحادي عشر من شهر سبتمبر.أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر في السعودية
وتعتبر شركة أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم ورابع أكبر شركة في رأس المال في العالم بعد شركة أبل.
تم إعلان سعر البنزين يوم الجمعة ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة صباح يوم السبت.
هذا وقد تأثرت أسعار البنزين في الفترة الأخيرة نتيجة المتحور الهندي الجديد من سلالة كورونا.
بالإضافة إلى اجتماع منظمة أوبك بلاس الذي تم تأجيله إلى يوم الاثنين المقبل.
|بنزين 91
|2.18
|بنزين 95
|2.33
|الديزل
|0.52
|الكيروسين
|0.70
|غاز البترول المسال
|0.75
وسيتم الإعلان عن سعر البنزين للشهر المقبل في يوم 10 لشهر أكتوبر من قبل أرامكو أيضًا.
ويهدف الإعلان الشهري عن الأسعار إلى تجنيب المستهلك تذبذب أسعار البنزين في السوق العالمية وبقاء استقرار الأسعار داخل المملكة العربية السعودية.
وبالرجوع إلى الخلف عام واحد نجد زيادة أسعار البنزين بمتوسط ريال واحد لكل نوع مختلف حيث كان مثلًا بنزين 91 العام الفائت بسعر 1.4 ريال سعودي.
في النهاية نكون قد تعرفنا في هذا المقال على سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر سبتمبر بثبات كل سعر للتر الواحد وأيضًا ثبات سعر الديزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر | ارامكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.