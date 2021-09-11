أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر | ارامكو

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر في المملكة العربية السعودية اليوم، وجاءت الأسعار الجديدة نتيجة تأثر السوق العالمية بعدة عوامل أثرت على سهر لتر بنزين الوقود سنتعرف عليها، ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة صباح اليوم التالي الحادي عشر من شهر سبتمبر.

تعلن شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين بشكل شهري وذلك بعد تغير نظام تغيير الأسعار من الربع السنوي إلى الشهري نتيجة المتغيرات المتسارعة في سوق النفط.

أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر في السعودية

وتعتبر شركة أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم ورابع أكبر شركة في رأس المال في العالم بعد شركة أبل.

تم إعلان سعر البنزين يوم الجمعة ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة صباح يوم السبت.

هذا وقد تأثرت أسعار البنزين في الفترة الأخيرة نتيجة المتحور الهندي الجديد من سلالة كورونا.

بالإضافة إلى اجتماع منظمة أوبك بلاس الذي تم تأجيله إلى يوم الاثنين المقبل.

وهذا الشهر قررت أرامكو إبقاء أسعار الوقود كما هي بدون تغيير كما سنتعرف.

قامت الشركة بالمراجعة الدورية لأسعار بيع المنتجات البترولية داخل المملكة وقررت بقاء أسعار شهر سبتمبر كما كان أغسطس الفائت لحين إشعارٍ آخر، وهي كالتالي:

بنزين 91 2.18 بنزين 95 2.33 الديزل 0.52 الكيروسين 0.70 غاز البترول المسال 0.75 وهي نفس الأسعار القديم في شهر أغسطس الماضي ومن المتوقع أن تقوم شركة أرامكو بتغير الأسعار بالزيادة في الشهر المقبل بحيث يكون اجتماع أوبك بلاس قد تم.

أسعار البنزين الجديدة قبل وبعد لشهر سبتمبر

وسيتم الإعلان عن سعر البنزين للشهر المقبل في يوم 10 لشهر أكتوبر من قبل أرامكو أيضًا.

ويهدف الإعلان الشهري عن الأسعار إلى تجنيب المستهلك تذبذب أسعار البنزين في السوق العالمية وبقاء استقرار الأسعار داخل المملكة العربية السعودية.

وبالرجوع إلى الخلف عام واحد نجد زيادة أسعار البنزين بمتوسط ريال واحد لكل نوع مختلف حيث كان مثلًا بنزين 91 العام الفائت بسعر 1.4 ريال سعودي.

في النهاية نكون قد تعرفنا في هذا المقال على سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر سبتمبر بثبات كل سعر للتر الواحد وأيضًا ثبات سعر الديزل.