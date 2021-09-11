جدة - نرمين السيد - اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، أن "الحوار مع حركة طالبان جوهرى الآن"، موضحًا أن التطبيع المحتمل للعلاقات مع الحكومة الجديدة فى أفغانستان يجب أن يعتمد على الوفاء بالالتزامات فى مجالات مثل مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.





وفى مؤتمر صحفى، قال جوتيريش: "من الهام الآن التواصل، فهذا التواصل ضرورى"، خصوصا وأن الأولوية القصوى يجب أن تكون الدعم الإنسانى لمواطنى البلاد. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة ببحث السبل لضخ أموال فى الاقتصاد الأفغانى لتفادى انهياره، محذرًا من خطورة ذلك الانهيار نتيجة تجميد المساعدات الدولية وفقًا للقرار الذى اتخذته العديد من الدول والهيئات عقب تولى حركة طالبان السلطة. وحول آفاق المستقبل فى العلاقات مع طالبان وأفغانستان، قال جوتيريش إن "الأمر الأكثر ايجابية سيتمثل فى تشكيل حكومة شاملة تفى بالالتزامات الدولية للبلاد وتراعى أسباب القلق الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، ما سيسمح بتطبيع العلاقات مع أفغانستان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش: الحوار مع حركة طالبان جوهرى الآن لأجل أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.