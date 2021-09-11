فيسبوك تطلق مخيمها للذكاء الاصطناعي لطلبة الجامعات بالأمارات، في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده على مر العصور بالتحديد في الفيتنا تلك حيث نشهد نشاط متزايد وملحوظ واهمام كبير من قبل كافة الفئات بالأخص فئة الشباب، ويعد تطبيق فيسبوك احد اهم التطبيقات التكنولوجية التي شهدت نجاح كبير وانتشار واسع في استخدامها بين مختلف الفئات في كافة انحاء العالم الدولي والعربي وتعد اكثر الفئات استخداما له هي فئة الشباب وعليه فقد قام مسئولي إدارة اعمال فيسبوك على مستوى الشرق الأوسط بإطلاق احد اهم مشروعاتها وهو مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي والذي يعد نقلة كبيرة وخطوة عظيمة سوف تساهم في الارتقاء بفكر ووعى الشباب وتعزيز المهارات الخاصة بالبرمجة وإدارة الحاسب لديهم.

مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي والبرمجة

صرح مدير برامج الاعمال والسياسات العامة بفيسبوك السيد جوال عواد انه مخيم الذكاء الاصطناعي الذى اطلقه فيسبوك يعد من احد اهم واكبر المشاريع التي تستهدف طلبة الجامعات في الأمارات العربية المتحدة وهو يعد خطوة تاريخية هامة سوف تساهم في تعزيز مهارات الاتصال والبرمجة لدى كافة الطلبة وقد جاءت تلك الخطوة بالتعاون الكامل بين فيسبوك وبرنامج المبرمجين الوطني، وذلك في أطار ثقة القائمين على المشروع في عقول أبنائهم والسعي نحو التنمية واستغلال النوابغ منهم في مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة.

مبادرة البرنامج الوطني للمبرمجين

والجدير بالذكر انه قد إطلاق مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي في منتصف شهر أغسطس الماضي، حيث تمكن الطلاب المشتركون والمنضمون للمخيم حتى تلك اللحظة بحضور عدد من الجلسات الهامة والمشاركة في عدد من الأنشطة التي تدور حول أهمية استخدام واستغلال الذكاء الاصطناعي في حياتنا وكيفية الاستفادة والتطوير منه، ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في نقلة حياتيه رشيدة في التحول الرقمي واستخدامه الذي بات واضحا أهمية تطبيقه في عدد من المؤسسات، والذي يعد من اساسيات الثورة الصناعية الرابعة المقبلين عليها.