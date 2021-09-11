بدء تعميم لائحة السلوك على الطلبة الحكوميين للتعليم عن بعد والواقعي، مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022 في دولة الامارات العربية المتحدة بدأت كافة المؤسسات التعليمية المنوطة بالعمل في الامارات باتخاذ كافة التدابير اللازمة حتى يتم سير المنظومة التعليمية هذا العام بشكل سهل وسلس في ظل التحديات الكبيرة القائمة والتي نتعرض لها بشكل كبير بسبب ازمة فيروس كورونا والذي تم تصنيفه عالميا بكونه أحد أخطر الفيروسات التي شهدها كوكب الأرض لما تسبب به في سقوط الملايين من الضحايا والخسارة الاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها مختلف البلدان الأوروبية والعربية.

معايير لائحة السلوك الطلابي هذا العام

قامت المدارس الحكومية في مختلف مناطق دولة الأمارات بوضع قائمة تحدد معايير وضوابط السلوك المختلفة التي على كافة الطلاب وذويهم الالتزام بها وتطبيقها، وذلك على مستوى الطالب ذات الحضور الواقعي او الحضور الالكتروني عن بعد، حيث تم تصنيف المخالفات لأربع اقسام وهى مخالفات بسيطة، ومتوسطة، ومخالفات خطيرة، ومخالفات شديدة الخطيرة، كما تم تحديد الالية الخاصة بتعامل أدارات المدارس مع كلا منها، والزمت المؤسسة التعليمية كافة الإدارات والهيئات التعليمية بتطبيق تلك المعايير الموضوعة حرفيا وعدم التخاذل أو التغاضي عن أي منها، وإلا سوق يتعرض المتخاذل للعقاب.

ضوابط لائحة السلوك الطلابي

أما عن المخالفات البسيطة والتي تتمثل في: عدم ارتداء الزي المدرسي، النوم داخل الفصل، عدم الهدوء، التأخر على موعد حضور الطابور المدرسي، تناول الطعام داخل الحصة، الخروج او الدخول للفصل دون الاستئذان.