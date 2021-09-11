التعليم بالأمارات تناشد أولياء الأمور بكشف الحالة الصحية الخاصة بأبنائهم، ناشدت المؤسسة التعليمية بالأمارات السادة أولياء أمور الطلبة والطالبات لهذا العام الدراسي بأن يتم الإفصاح الكامل حول الحالة الصحية الخاصة بأبنائهم الطلاب، وذلك في ظل الظروف الغير عادية التي تمر بها مختلف بلاد العالم من خطر الإصابة بفيروس كوفيد 19، كما قامت الأمارات للتعليم بالكشف ن عدد من الضوابط الهامة والالزامية التي تختص بضرورة وجوب تنفيذ ذوي الطلاب لها لضمان عام دراسي خال من الامراض او من اي معاناة.

ضرورة ابلاغ ذوي الطلاب عن حالتهم الصحية

مع بداية العام الدراسي الجديد بدولة الأمارات العربية المتحدة والذي انطلق في بداية شهر سبتمبر الجاري قامت المؤسسة التعليمية بالأمارات بمناشدة أولياء أمور طلاب هذا العام بضرورة الكشف الحالة الصحية الحقيقية الخاصة بأبنائهم وضرورة ابلاغ مدراء المدراس والمسئولين بها، وذلك لتجنب خطر انتشار العدوى او الإصابات بين صفوف الطلاب، وذلك بعدما تم الإجماع ان يكون العام الدراسي بالحضور الكامل 100% للطلاب، وذلك بعد تصويت اغلبية الطلاب واولياء الأمور على ضرورة عودة الدراسة بشكلها القديم حيث ان النظام الالكتروني قد تسبب تأخر في التحصيل العلمي لعدد من الطلاب.

ضوابط وإجراءات بداية العام الدراسي الجديد

من جهة أخرى أعلنت الأمارات للتعليم عن عدد من الضوابط الوقائية والالزامية الهامة التي تم فرضها على كافة الطلاب ومن أهمها قيام كافة طلاب هذا العام بمختلف أعمارهم بإجراء المسحة الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه والتي يتم إجراءها عن طريق الانف فيما تم السماح للقيام بالمسحة الفموية لمن هم دون ال12 عام، ويجب ان يتم أجراء المسحة قبل ذهاب الطالب للمدرسة ب14 يوما، ويقوم ذوى الطالب بتقديم وثيقة تفيد اجراء الطالب بتلك المسحة، كما ناشدت ان على أي طالب حال ظهور عليه اعراض الإصابة بالبرد المكوث بالبيت حتى تمام الشفاء، وعى ذوى الطلاب في حال إصابة أبنائهم بفيروس كورونا ابلاغ إدارة المدرسة بذلك حتى يتم أتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تمنع انتشار الفيروس بين الطلاب.