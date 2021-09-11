الأمارات للتعليم تعلن أهلية الحضانات الحكومية لاستقبال الأطفال، مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 والذي انطلق في بداية شهر سبتمبر الجاري لجميع الصفوف المختلفة رياض الأطفال والصفوف الأولى والمتوسطة، وذلك وفقا لعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية للحفاظ على صحة الطلاب من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه مختلف شعوب العالم طوال العامين الماضيين، لتأتى تساؤلات أولياء الأمور بخصوص أطفال الروضة والموعد المحدد لعودتهم مرة أخرى للحضانات الحكومية واهم الإجراءات الاحترازية المتبعة بهذا الشأن.

عودة الأطفال للحضانات الحكومية

صرح العضو المسئول عن المجلس التنفيذي في امارة الشارقة دكتور سعيد مصبح الكعبي انه قد تقرر إعادة عودة الأطفال للحضانات الحكومية، وذلك بعدما تم اتخاذ اللازم في توفير بيئة آمنة لعودة واستقبال الأطفال بها من تعقيم شامل بها، وتوفير أدوات النظافة الشخصية الخاصة بالأطفال والقائمين على المنظومة التعليمية بالحضانات، ويأتي تصريح عودة الأطفال للحضانات الحكومية مرة أخرى بعدما قام رئيس المجلس وامين عام المجلس محمد الملا لمجموعة من الحضانات في عدد من المناطق المختلفة في الامارة، وتم شمول الزيارة لعدد من المناطق منها مليحة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

الشروط الواجبة لعودة الأطفال للحضانات الحكومية

اما عن الشروط الإلزامية التي يجب الالتزام بها في قرار عودة واستقبال الحضانات الحكومية للأطفال، والتي جاء في أولها أن على ذوي الأطفال الإفصاح الصريح عن حالة أطفالهم الصحية، ومنع استقبال الأطفال المريضة أيا كان العدوى المصاب بها الطفل، وعند استقبال الأطفال بشكل يومي يتم قياس درجة الحرارة الخاصة بهم قبل استلامهم من ذويهم مع وجود كراسة متابعة لكل طفل حيث يتم اعداد تقرير يومي خاص بالطفل، مع التأكد من وجود المستلزمات الشخصية الخاصة بالطفل معه منعا من اختلاط الأدوات مع أطفال أخرى، كذلك على مسئولي الحضانة القيام بتعقيم المؤسسة بشكل يومي لضمان التعقيم الشامل.