«العسومى» يوقع أول اتفاقية من نوعها بين البرلمان العربى والأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقع صاحب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى اتفاقية تعاون مشترك مع الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة، وتعد هذه اتفاقية الأولى من نوعها بين البرلمان العربى والأمم المتحدة.





جاء ذلك على هامش القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التى عقدت فى العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح "العسومى" أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء حرصا من البرلمان العربى على تأسيس شراكات استراتيجية ومؤسسية مع المؤسسات الدولية، وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، كما تعكس فى الوقت ذاته الدور الذى يقوم به البرلمان العربى، على المستويين العربى والدولى.

وأضاف رئيس البرلمان العربى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع الخطوط العامة الإرشادية لبرامج تعاون وشراكة تفصيلية بين الجانبين فى مجالات: المساعدة التقنية التشريعية، ومكافحة الفساد، وبناء قدرات البرلمانيين خاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتبادل أفضل الممارسات والتشريعات فى هذا المجال، وتعزيز دور المرأة، وحقوق الإنسان.

وأكد "العسومى" أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول رئيسية فى جهود البرلمان العربى بشأن تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الدولية، لاسيما وأن هذه الاتفاقية وما سيتمخض عنها من برامج عمل تفصيلية، ستتيح للبرلمان العربى المجال أمام تأسيس شراكات أخرى مؤسسية مع العديد من المنظمات الدولية والبرلمانية الشريكة مع الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة.